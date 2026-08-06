César Usquiano Maldonado presentó ante el Jurado Electoral Especial de Lima Este 2 su renuncia a la candidatura para la alcaldía de San Juan de Lurigancho por Somos Perú.

En el documento, el postulante señaló que su decisión responde a “motivos estrictamente personales” y la calificó como irrevocable.

La renuncia fue certificada por la Secretaría Jurisdiccional del organismo electoral mediante el acta N.° 001-2026-JEE-LE2/JNE. El documento deja constancia de que Usquiano manifestó su voluntad de abandonar la candidatura y suscribió el escrito en presencia de la secretaria jurisdiccional Fanny Betzabeth Cárdenas Cangalaya.

Con la salida de Usquiano, Jesús Maldonado, quien integra la misma fórmula como primer regidor, podría asumir la alcaldía en caso de que Somos Perú gane las elecciones, debido a que ese cargo corresponde al primer regidor cuando no existe candidato a alcalde electo.

La situación cobra relevancia porque Maldonado había sido cuestionado previamente por una eventual continuidad política mediante la postulación de su sobrino. El 28 de junio, descartó una “reelección encubierta”.