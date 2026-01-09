Durante la ejecución de operativos policiales realizados en la jurisdicción de los distritos de El Carmen, Grocio Prado y Chincha Alta se realizó la ubicación y detención de tres personas que contaban con orden de captura vigente. Los intervenidos fueron conducidos a las comisarias para su plena identificación y luego puestos a disposición del juzgado que había emitido la orden de requisitoria.

Tres intervenidos

En el caso de la localidad carmelitana, fue atrapado por la policía A. Saldaña (51). Según sistema de denuncias, el sujeto está inmerso en el delito de violencia familiar y contaba con mandato de captura dictado por el Primer Juzgado Unipersonal de Chincha. Mientras que en Chincha Alta se realizó la captura de M. Mendoza (38), procesado por el mismo delito, en el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Chincha.

Otro de los intervenidos es P. García (37). Esta persona cayó en el operativo “bloqueo y saturación” efectuado por los efectivos de la comisaría de Grocio Prado. Según información policial en su contra pesa la orden de requisitoria por el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Pese a ello, en el momento de su detención circulaba en una unidad. Los tres requisitoriados han sido trasladados al juzgado para las diligencias correspondientes.

