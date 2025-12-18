El Juzgado de Investigación Preparatoria de Chincha dictó nueve meses de prisión preventiva contra cinco sujetos investigados por el presunto delito de extorsión, luego de una audiencia prolongada en la que el Ministerio Público presentó graves y fundados elementos de convicción que vinculan a los acusados con hechos delictivos contra el patrimonio.

Sujetos investigados

Los implicados son Luis Arteaga Goitia, alias “Soldado”; Mauricio Medrano Pérez, alias “Bemba”; Ramda Lobatón Peñaloza, alias “Ram”; Smith Manrique Goitia, alias “Cofla”; y Leone Solís Díaz, alias “Leo”, quienes permanecen bajo investigación por su presunta participación en la modalidad de extorsión.

Según las pesquisas, los acusados estarían vinculados a la banda criminal conocida como “La Nueva Generación de la Extorsión”, dedicada a exigir pagos ilegales a empresas de transporte y comerciantes de la zona. La intervención policial tuvo lugar el 12 de diciembre en la calle Ernesto Velit, distrito de Chincha Alta, cuando los efectivos de la Policía lograron detener a los sospechosos tras un seguimiento coordinado.

Durante la operación, se informó que los sujetos se trasladaban en una mototaxi verde, de placa 9898-DD, y minutos antes de la detención habrían solicitado el pago de cupos a una conocida empresa de transporte interprovincial, hecho que generó alarma en la comunidad y motivó la acción inmediata de las autoridades.

La medida de prisión preventiva se mantiene mientras se desarrollan las diligencias complementarias, que incluyen la recopilación de pruebas adicionales, entrevistas con víctimas y la verificación de posibles vínculos con otros hechos delictivos en la región.

Autoridades locales destacaron que este tipo de intervenciones forma parte de un esfuerzo constante por combatir las redes de extorsión que afectan a comerciantes y empresas.

