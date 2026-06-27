Durante la ejecución del operativo policial “Control de Identidad Ica 2026”, agentes de la Comisaría PNP Parcona lograron la captura de R.J.B.Q. (31), alias “Pichirri”, presunto líder de la banda criminal “La Gran Casta”.

Detención policial

La intervención se realizó el 25 de junio, en la jurisdicción de Parcona, donde el intervenido presentaba una requisitoria vigente por el presunto delito de robo agravado.

Asimismo, el detenido también es investigado por encontrarse presuntamente inmerso en el delito contra la fe pública, en la modalidad de falsedad genérica, hecho que fue comunicado a la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Parcona para las diligencias correspondientes.

De acuerdo con información policial, alias “Pichirri” estaría además presuntamente vinculado a hechos criminales contra la vida, el cuerpo y la salud ocurridos recientemente en la ciudad de Ica, por lo que continúan las investigaciones para esclarecer su presunta participación en otros actos delictivos.

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