El Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) implementó jornadas extraordinarias de atención en sus oficinas de todo el país los días sábado 6 y domingo 7 de junio, con el fin de facilitar la participación de la ciudadanía en la segunda vuelta electoral.

Según informó la entidad, la medida busca garantizar que los ciudadanos que hayan tramitado recientemente su Documento Nacional de Identidad (DNI) puedan recogerlo oportunamente antes de acudir a las urnas.

En esa línea, precisó que el domingo 7 de junio, fecha de la jornada electoral, continuarán operativas 230 sedes para la atención de los usuarios.

Entre las regiones con mayor cantidad de oficinas habilitadas durante el fin de semana electoral figuran Lima, La Libertad, Puno, Junín, Huánuco, Cusco, Piura, Cajamarca, Amazonas, San Martín, Huancavelica y Loreto.

De igual manera, se brindará atención en las otras regiones del país, a fin de acercar los servicios registrales y facilitar a la ciudadanía el acceso a su DNI.

En cuanto a los horarios, el Reniec detalló que la atención se realizará en jornadas especiales que dependerán de cada oficina a nivel nacional.

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Para este domingo, se desarrollará entre las 6:00 a.m. y las 4:00 p.m., una hora antes de que culmine las votaciones.

Las sedes habilitadas se encuentran distribuidas en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

La entidad indicó que la lista completa de agencias y sus horarios de atención puede ser consultada por los ciudadanos mediante el enlace oficial.