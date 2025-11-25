La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica recibió el lunes 24 de noviembre el material electoral que será utilizado en las Elecciones Primarias 2025 de los partidos políticos Partido Aprista Peruano y Renovación Popular, a realizarse el próximo 30 de noviembre.

Proceso electoral

El material llegó bajo resguardo policial y seguimiento satelital desde el almacén de la Gerencia de Gestión Electoral (GGE) en Lurín. Durante los próximos días, la ODPE iniciará la distribución hacia los 18 locales de votación ubicados en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Nasca, Palpa, Cañete y Yauyos.

La jefa de la ODPE Ica, Elsa Panta Yman, destacó el avance del proceso y la importancia de contar con todos los insumos electorales a tiempo:

“Estamos garantizando que cada local de votación reciba el material completo y en óptimas condiciones. Nuestra responsabilidad es asegurar un proceso ordenado, seguro y transparente para que los afiliados ejerzan su voto este 30 de noviembre”, señaló.

Entre los materiales recibidos figuran señaléticas para la identificación de aulas y centros de votación, zonas de seguridad y puntos de transmisión; carteles de prohibición del uso de celulares y cámaras; carteles de candidatos; sobres clave para transmisión; actas electorales; láminas de protección; tampones para huella; lapiceros; equipos tecnológicos y los USB de contingencia de la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE).

Asimismo, se cuenta con cédulas de sufragio, manuales de instrucción para miembros de mesa, cartillas para personeros, hojas de control de asistencia, reportes de puesta a cero, carteles de resultados, cabinas de votación, ánforas, sobres plásticos y cajas de traslado, entre otros implementos necesarios para la jornada electoral.

