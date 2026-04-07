La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica desarrolló este domingo 5 de abril el simulacro oficial del sistema de cómputo electoral que se empleará en las Elecciones Generales 2026, con el objetivo de comprobar la operatividad del software que será utilizado el 12 de abril.

Transparencia electoral

El ensayo se realizó a las 09:30 a. m., de manera simultánea, en los centros de cómputo de las 126 oficinas descentralizadas de procesos electorales implementadas a nivel nacional para estos comicios.

El centro de cómputo es un ambiente especialmente equipado para el procesamiento de actas electorales, que cuenta además con espacios destinados a personeros y observadores, desde donde pueden supervisar las actividades del área de procesamiento.

Durante el simulacro en la ODPE Ica, se procesó un porcentaje de actas de prueba con datos ficticios, cuyos resultados esperados habían sido previamente calculados de forma manual. Posteriormente, los resultados obtenidos en el sistema fueron comparados con los cálculos realizados, a fin de validar su exactitud.

Asimismo, se efectuó la puesta en cero del sistema de cómputo electoral, procedimiento que consiste en la eliminación de los registros de la base de datos a través del software electoral, ejecutado en los servidores de los centros de cómputo y servidores nacionales, con miras al inicio del procesamiento oficial de actas.

La actividad contó con la participación de representantes del Jurado Electoral Especial (JEE) de Ica, de la misión de observadores de la Unión Europea, entre otras autoridades.

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