El fiscal de prevención del delito, Dr. Julio César Salas, informó que el Ministerio Público viene ejecutando acciones preventivas de cara a la jornada electoral del 12 de abril, con el objetivo de garantizar un proceso transparente.

Fiscalización electoral

Salas explicó que estas acciones se desarrollan de manera articulada con entidades del Estado, así como con municipalidades provinciales y distritales, especialmente en lo relacionado al retiro de publicidad política sin autorización. Indicó que, a dos días de los comicios, su despacho intensificará las intervenciones, incluyendo la supervisión del despliegue de material electoral junto a la ONPE.

Asimismo, anunció que cuatro fiscales de prevención trabajarán simultáneamente desde tempranas horas para retirar propaganda electoral dentro del perímetro prohibido de los centros de votación. Además, advirtió que se aplicarán sanciones a establecimientos que incumplan la “ley seca”, la cual prohíbe la venta de bebidas alcohólicas durante el proceso electoral, en coordinación con la Policía Nacional.

Finalmente, detalló que se ha dispuesto la participación de 109 fiscales en los 299 locales de votación distribuidos en los 64 distritos de la provincia de Ica. El fiscal exhortó a la ciudadanía y a las organizaciones políticas a respetar la ley, recordando que delitos como impedir el sufragio, inducir el voto o suplantar electores contemplan penas de hasta 10 años de prisión.

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