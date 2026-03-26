La Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Ica, llevó a cabo una acción preventiva orientada a verificar la circulación de vehículos tubulares en la vía pública, en salvaguarda de la seguridad ciudadana y el orden público.

Alerta fiscal

La diligencia se realizó bajo la conducción del fiscal provincial Pedro del Carpio Soto, en el sector conocido como “La Tierra Prometida”, donde se constató la circulación de vehículos tubulares en vías pavimentadas, así como la ocupación indebida de bermas y el estacionamiento de estas unidades en exteriores de inmuebles.

Durante la intervención, el representante del Ministerio Público identificó posibles riesgos para la seguridad de peatones y conductores, así como presuntas irregularidades vinculadas al uso de espacios públicos y privados.

En ese contexto, como alerta se exhorta a la Policía Nacional del Perú a ejecutar operativos a través de la unidad de tránsito, a fin de controlar la circulación de estos vehículos. Asimismo, se recomendó la intervención de unidades policiales especializadas para verificar inmuebles que funcionarían como talleres, con el objetivo de detectar posibles delitos como receptación, hurto de autopartes o el ingreso de piezas sin control aduanero.

Así mismo se recomendó, a la autoridad local correspondiente a adoptar las acciones conforme a ley respecto de los inmuebles que operan como talleres sin cumplir con los requisitos establecidos, aplicando las sanciones administrativas pertinentes.

Finalmente, se instó a las autoridades que protegen las dunas, iniciar los procedimientos administrativos sancionadores contra los vehículos que ocupan zonas de dunas consideradas áreas protegidas, disponiendo su retiro inmediato en resguardo de la zona de conservación.

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