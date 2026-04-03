La Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Ica dio a conocer la relación definitiva de locales de votación donde los electores deberán acudir el próximo 12 de abril para participar en las Elecciones Generales 2026.

Locales de votación

Para este proceso electoral, se han habilitado 150 locales de votación distribuidos en las provincias de Ica, Nasca y Palpa en la circunscripción de la ODPE Ica, en los que se instalarán 1,383 mesas de sufragio para atender a más de 403 mil electores que participarán en la jornada electoral.

Entre los locales con mayor número de electores se encuentra la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica (Ciudad Universitaria) con 68 mesas de sufragio y 19,883 electores, la I.E. Daniel Merino Ruiz de la Tinguiña con 43 mesas de votación y 12,608 electores.

Asimismo, en la provincia de Palpa, el local de votación con mayor número de electores es la I.E. Raúl Porras Barrenechea con 3,634 y 13 mesas de sufragio y en Nasca la I.E. Josefina Mejía de Bocanegra que tiene 4,703 votantes que sufragarán en 17 mesas.

Cabe señalar que el organismo electoral habilitó previamente el aplicativo “Elige tu local de votación” (ETLV), el cual estuvo disponible hasta el 14 de diciembre 2025, mediante el cual los ciudadanos pudieron seleccionar hasta tres opciones de local de votación, las mismas que fueron consideradas en el proceso de asignación.

Asimismo, desde el 26 de febrero, la ODPE Ica viene brindando capacitaciones presenciales a los diversos actores electorales en las 24 oficinas distritales y un centro poblado.

De igual forma, los ciudadanos pueden capacitarse de manera virtual a través de la plataforma ONPEduca (https://capacitate.onpe.gob.pe/ciudadano/auth), disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, hasta el sábado 11 de abril.

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