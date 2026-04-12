Todo quedó listo en la provincia de Pisco para el desarrollo de las Elecciones Generales 2026, luego de que el material electoral fuera distribuido oportunamente en los 47 locales de votación habilitados en la provincia de Pisco. La logística, a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), asegura que las 426 mesas de sufragio cuenten con cédulas, ánforas, padrones y demás implementos necesarios para recibir a los 124,311 electores habilitados en esta jurisdicción

Locales de votación

El traslado del material se realizó ayer sábado bajo estrictas medidas de seguridad, con la participación del Jurado Nacional de Elecciones, la Policía Nacional del Perú y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Este despliegue permitió que cada local de votación quede completamente abastecido y listo para iniciar la jornada sin contratiempos

Asimismo, se confirmó que los 3834 miembros de mesa ya se encuentran en su mayoría capacitados y asignados en sus respectivas mesas, siendo responsables de la instalación, conducción y cierre del proceso electoral. Su presencia es clave para garantizar la transparencia y el correcto desarrollo de la votación en toda la provincia.

Entre los principales centros donde ya se encuentra el material electoral listo destacan la institución educativa José Carlos Mariátegui, en el distrito de San Clemente, con 28 mesas para 8153 electores; el colegio Bandera del Perú, en el Cercado de Pisco, con 20 mesas para 5930 votantes; y la I. E. José de San Martín, en Pisco Playa, con 19 mesas destinadas a 5539 electores. Estos locales concentran la mayor carga electoral, por lo que se ha previsto una mayor organización y control durante toda la jornada.

La jornada electoral se desarrollará desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, horario en el que los ciudadanos deberán acudir con su Documento Nacional de Identidad (DNI).

Las autoridades recordaron que el voto es obligatorio y que las multas por no sufragar ascienden a S/ 110.00 en distritos no pobres, S/ 55.00 en distritos pobres no extremos y S/27.50 en zonas de pobreza extrema. En ese sentido, se exhortó a la población a participar de manera responsable y contribuir al desarrollo de un proceso ordenado y transparente.

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