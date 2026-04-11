La provincia de Pisco se alista para una de las jornadas democráticas más importantes del año, con un total de 124,311 electores habilitados, quienes acudirán a las urnas mañana domingo 12 de abril en el marco de las Elecciones Generales 2026. Esta significativa cifra no solo refleja la magnitud del proceso electoral en la jurisdicción, sino también el compromiso de la ciudadanía con el ejercicio del voto y el fortalecimiento del sistema democrático en el país.

Locales de votación

La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Chincha -Pisco, Andrea Salinas Jiménez, destacó que para atender esta importante cantidad de votantes se han dispuesto en la provincia de Pisco 47 locales de votación, entre colegios públicos, privados e institutos, los cuales han sido debidamente acondicionados para garantizar accesibilidad, orden y fluidez durante toda la jornada electoral.

En cuanto a la organización del proceso, se han habilitado 426 mesas de sufragio que estarán a cargo de 3,834 miembros de mesa previamente seleccionados y capacitados. Este despliegue humano permitirá asegurar el correcto funcionamiento de cada mesa, así como la atención oportuna a los electores, reduciendo tiempos de espera y facilitando el desarrollo del sufragio.

Respecto a la seguridad, se informó que el personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas ya se encuentra plenamente coordinado para el cumplimiento del orden público. Este operativo contempla el resguardo de los recintos de sufragio, así como la seguridad interna y externa en cada uno de los locales de votación, garantizando así un ambiente de tranquilidad para todos los ciudadanos.

Asimismo, la ODPE Chincha-Pisco ha desarrollado diversas jornadas de capacitación presencial dirigidas a los electores de la provincia de Pisco, con el objetivo de orientarlos sobre el correcto procedimiento de votación, el uso de la cédula y las medidas a tener en cuenta dentro del local. Estas actividades han contado con la participación activa de la ciudadanía y el acompañamiento de las autoridades electorales.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la población a acudir a votar con responsabilidad, respetando los horarios establecidos y portando su documento nacional de identidad. La alta participación de más de 124 mil electores en Pisco marcará una jornada clave para el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, en la que cada voto representa la voz y decisión del pueblo.

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