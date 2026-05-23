La Policía Nacional desarticuló a la presunta banda criminal “Los Conchos del Miedo” durante un operativo ejecutado en Huancayo, donde fueron detenidos cuatro varones y una mujer, investigados por presunta microcomercialización de droga y otros delitos conexos.

Según el reporte policial, la intervención inició en la avenida Ferrocarril, cuadra tres, donde agentes sorprendieron a algunos de los involucrados realizando presuntos pases de droga. Posteriormente, se allanó un inmueble donde capturaron a otros integrantes y hallaron sustancias ilícitas, dinero en efectivo y equipos celulares.

Durante las diligencias se incautaron 47 envoltorios con una sustancia pardusca con características de alcaloide de cocaína, 20 celulares (algunos reportados como robados o perdidos), más de mil soles en efectivo, además de armas blancas y réplicas de armas de fuego.

Las acciones fueron realizadas con conocimiento de la Quinta Fiscalía Penal Corporativa de Huancayo y culminaron durante la madrugada del 23 de mayo. Los detenidos permanecen bajo investigación mientras continúan las diligencias correspondientes.