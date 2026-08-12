El Hospital Materno Infantil El Carmen registró aproximadamente 56 casos de adolescentes que se convirtieron en madres entre enero y julio de este año, una cifra que evidencia la persistencia del embarazo adolescente en la región Junín.

La obstetra Yurisan Padilla Huaroc, especialista en emergencias obstétricas y coordinadora del consultorio de planificación familiar del hospital, atribuyó parte de esta problemática a la todavía existente desinformación y desconocimiento sobre el uso adecuado de métodos anticonceptivos.

Los casos comprenden relaciones sexuales consentidas y no consentidas

Prevención

El nosocomio enfatizó que estas gestaciones son consideradas de alto riesgo obstétrico debido a que los cuerpos de las menores aún se encuentran en proceso de maduración.

La estrategia preventiva se concentra en promover el uso de métodos anticonceptivos mediante redes sociales como TikTok, medios audiovisuales y ferias informativas.

Campaña

Desde el 3 de agosto se desarrollaron actividades por el Día de la Planificación Familiar, que culminaron con una jornada de atención integral.

Se brindó orientación y métodos anticonceptivos gratuitos a la población joven. Padilla Huaroc remarcó que el servicio está disponible para todos, y exhortó a los adolescentes a acudir sin temor a los consultorios de planificación familiar para recibir orientación profesional.