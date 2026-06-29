Brasil tuvo que emplearse al máximo para derrotar por 2-1 a Japón y asegurar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026. El compromiso, disputado en el estadio de Houston, fue mucho más complicado de lo esperado para el conjunto dirigido por Carlo Ancelotti, que encontró el gol del triunfo en los descuentos.

Pese a su condición de favorito, el elenco brasileño se vio sorprendido a los 29 minutos, cuando un mal servicio de Danilo originó la recuperación japonesa. Kaishu Sano aprovechó la acción para sacar un potente remate a ras del césped que venció al arquero Alisson con un disparo colocado al palo derecho.

Brasil salió decidido a cambiar la historia en el complemento. A los 52 minutos, un centro de Danilo encontró la cabeza de Bruno Guimarães, pero el arquero Suzuki respondió con una gran atajada para evitar la igualdad. Cuatro minutos después, otro envío desde la banda izquierda llegó a Casemiro, quien conectó de cabeza para marcar el 1-1.

Con el empate, la ‘Canarinha’ intensificó la presión sobre el arco rival y estuvo cerca de ponerse en ventaja gracias a una brillante acción individual de Vinicius Júnior, quien dejó rivales en el camino e ingresó al área japonesa antes de sacar un remate cruzado que terminó estrellándose en el poste.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció Gabriel Martinelli en el minuto 90+6 para sellar la remontada. El atacante aprovechó una asistencia de Bruno Guimarães y anotó el gol de la clasificación, que permitió a Brasil instalarse en los octavos de final, donde enfrentará al vencedor del choque entre Noruega y Costa de Marfil.