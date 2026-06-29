El seleccionador de Canadá, Jesse Marsch, destacó el compromiso y la unión de sus dirigidos luego de conseguir una histórica clasificación a los octavos de final del Mundial 2026.

Tras superar la barrera de los dieciseisavos, el técnico estadounidense calificó el próximo compromiso frente al ganador de la llave entre Países Bajos y Marruecos como un “tiro libre”, al considerar que su equipo ya superó las expectativas en el torneo.

Canadá rompió todos sus registros en la Copa del Mundo que organiza junto a México y Estados Unidos. La selección norteamericana dejó atrás el balance de sus dos anteriores participaciones, en México 1986 y Catar 2022, no solo al superar la fase de grupos, sino también al clasificarse por primera vez a los octavos de final del certamen.

Marsch también salió en defensa de la identidad y cohesión del plantel frente a las críticas. “Hay gente a la que le gusta decir que es performativo reunirse en el campo y, francamente, me importa un carajo lo que la gente tenga que decir. Lo único que me importa es nuestro equipo y lo que hacemos juntos”, afirmó el entrenador, satisfecho por la respuesta de sus futbolistas en la cancha.

Tras dejar atrás la comodidad de jugar en casa, la delegación canadiense viajará a Houston, Texas, para afrontar los octavos de final. Su rival será el vencedor del enfrentamiento entre Marruecos, considerado una de las nuevas potencias del fútbol mundial, y Países Bajos, una de las selecciones tradicionales con mayor protagonismo en la historia de los mundiales.