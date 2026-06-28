Canadá escribió este domingo una de las páginas más importantes de su historia futbolística al clasificar por primera vez a los octavos de final de una Copa del Mundo. El conjunto norteamericano derrotó 1-0 a Sudáfrica en un intenso duelo por los dieciseisavos de final del Mundial 2026, resuelto con un gol en el tiempo de descuento cuando todo hacía pensar que el encuentro se extendería al tiempo suplementario.

El héroe de la jornada fue Stephen Eustaquio, quien al minuto 90+2 recibió el balón al borde del área y sacó un potente disparo cruzado que venció la estirada del arquero Ronwen Williams. La anotación desató la euforia de los aficionados canadienses y selló una clasificación histórica para el equipo anfitrión.

Durante la primera mitad, Canadá fue el equipo que generó las ocasiones más claras, aunque sin la precisión necesaria para abrir el marcador. Derek Cornelius estuvo cerca de anotar a los 22 minutos con un cabezazo que llegó sin demasiada fuerza a las manos del guardameta sudafricano, mientras que Moise Bombito desperdició otra inmejorable oportunidad a los 44 minutos tras un tiro de esquina y una serie de rebotes dentro del área.

En el complemento, el conjunto canadiense mantuvo la iniciativa. Jonathan David tuvo la mejor ocasión a los 65 minutos luego de un rápido contragolpe, pero no logró definir con acierto ante la salida de Williams, que volvió a sostener el empate con una intervención decisiva.

Con el paso de los minutos, ambos equipos optaron por un planteamiento más cauteloso para evitar quedar expuestos a un contragolpe, conscientes de que un error significaba la eliminación. Sin embargo, cuando el partido parecía encaminado a la prórroga, apareció Eustaquio para culminar una acción iniciada por la banda derecha y darle a Canadá una victoria inolvidable.

La clasificación marca un hito para el fútbol canadiense. En su primera participación mundialista, en México 1986, el equipo quedó eliminado en la fase de grupos sin sumar puntos ni convertir goles. En Catar 2022 celebró su primer tanto en una Copa del Mundo, aunque cayó 4-1 frente a Croacia.

Ahora, en el Mundial 2026 que organiza junto a México y Estados Unidos, Canadá alcanza por primera vez los octavos de final y mantiene vivo el sueño de seguir haciendo historia.