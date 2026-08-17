Dos menores de edad, de 9 y 1 año, fueron hallados sin vida dentro de una miniván abandonada en la playa Costa Negra, en la provincia de Ilo, región Moquegua. El hecho ocurrió al promediar las 9:45 de la mañana de este domingo 16 de agosto.

El hallazgo se reportó a la altura del kilómetro 112 de la Carretera Costanera Sur, a unos 200 metros de la vía, en una zona cercana al litoral. El vehículo, de placa CCM-513, fue ubicado por efectivos policiales durante las labores de búsqueda de los menores desde el pasado 14 de agosto.

Según información preliminar, los agentes observaron a los pequeños cubiertos con prendas de abrigo en el interior de la unidad y en el exterior se encontró un sobre abierto y vacío que, según la PNP, se trataría de veneno para roedores.

Tras diligencias, se pudo constatar el deceso de los menores, quienes fueron trasladados a la morgue central de Ilo para la necropsia de ley y determinar la causa de muerte.

Las víctimas fueron identificadas con las iniciales K. L. (9) y G. C. (1), quienes habían sido reportadas como desaparecidas. Según la denuncia policial, la madre reportó el extravío de sus dos hijos, así como de su pareja Bernardino C. C., quien los habría retirado de su domicilio el viernes 14 a bordo de la miniván con rumbo desconocido.

No obstante, en el lugar se informó la ausencia de Bernardino. Frente a ello, se desplegó personal especializado de rescate de la PNP Moquegua y el uso de drones, a fin de ubicarlo.