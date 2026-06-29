Tras sus triunfos consecutivos sobre Carlos Mannucci y César Vallejo y ayer ante Alianza Lima, el cuadro “Churre” es el equipo clasificado para la siguiente fase del torneo Copa de la Liga Caliente, con 9 puntos y en forma invicta, eliminando de paso al cuadro victoriano.

En un arduo partido derrotó 2-1 al equipo “Íntimo”, que dejó una imagen para el olvido en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, y aseguró su clasificación a los octavos de final de la Copa de la Liga.

A los 2 minutos, Guillermo Larios abrió el marcador con una buena definición. Posteriormente, a los 46´ Cristian Perilla sacó un potente remate desde fuera del área, que venció al portero. Y pudo ser goleada, sino fuera porque Miguel Cornejo erró un penal. Sobre el final el íntimo Hidalgo descontó en el marcador con golpe de cabeza.

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LAS BAJAS

Una dura baja sufrió el equipo de Federico Urciuoli, pues el defensor José Villegas sufrió una lesión en la rodilla (ligamentos) durante la última fecha del Torneo Apertura, y su recuperación será muy larga, por lo que se teme que quede fuera del Clausura 2026.

Por otro lado, se sabe que el club “Churre” separó de su plantilla al arquero Eder Hermoza Guevara, quien venía reemplanzado a Daniel Prieto, por una falta en los entrenamientos.

Hermoza llegó este año precedido de buen currículo deportivo y el técnico Federico Urciuoli le dio oportunidades para integrar el primer equipo.