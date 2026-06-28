El Club Atlético Grau se prepara para afrontar el Torneo Clausura de la Liga 1, con nuevos elementos como refuerzos.

A la incorporación de Luis “Chin” Benites, ahora se suma el mediocampista Pablo Lavandeira que hizo su paso por Universitario, Alianza Lima y Cajamarca FC. Mientras Grau está en Lima, él ya entrena en la Villa Santa Ana.

Lavandeira jugó ocho partidos con FC Cajamarca, club al que llegó precedido de Alianza Lima, además ha paseado su fútbol en varios equipos peruanos, como Ayacucho FC, UTC de Cajamarca, Deportivo Municipal y FBC Melgar de Arequipa.

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OTROS REFUERZOS

Los albos, además, han sumado al marcador derecho Christian Vásquez y al delantero paraguayo Adrián Fernández, exgoleador “Churre” quien en el último semestre estuvo jugando en Caracas de Venezuela.

De esta manera, el club Patrimonio de Piura busca darle una mayor jerarquía a su plantel, de cara a la lucha que tendrá que afrontar para salir de los últimos lugares donde se encuentra con solo 16 puntos.

Grau, de la mano de su técnico Gerardo Ameli, está confiado en reforzarse bien y llegar lo más lejos posible y clasificar a un torneo internacional. En el inicio del Clausura debuta ante UTC de Cajamarca (18 de julio), un rival directo en la lucha por conservar la categoría.

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COPA DE LA LIGA

Cabe señalar que el cuadro albo, a base de pundonor y esfuerzo, consiguió un gran empate ante Universitario de Deportes por la última fecha del Grupo “D” y aseguró su pase a la siguiente etapa de la Copa de la Liga Caliente.

A pesar de estar jugando con 9 hombres supo sacar adelante un resultado ante un gran rival, donde Raúl Ruidíaz y Rodrigo Tapía fueron los encargados de bautizar a Abel Celi y Santiago Saavedra, que hicieron su debut en Primera.