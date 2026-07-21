La Etapa Departamental Ica de la Copa Perú 2026 ya conoce a los ocho equipos que disputarán los cuartos de final, luego de completarse la primera fase del campeonato con los encuentros jugados durante el fin de semana.

Encuentros deportivos

La jornada comenzó el sábado 18 de julio con la clasificación de Lolo Fernández, Juventud Santa Fe y Atlético Nacional, clubes que lograron imponerse en sus respectivas llaves para asegurar su continuidad en el torneo.

En Puquio, Lolo Fernández derrotó 2-0 a Sporting Cristal de Parcona en el estadio Jorge Castro Aguayo. Por su parte, Juventud Santa Fe superó 2-0 a Juventud Lircay de Paracas en el estadio Manuel Antonio Elías Santa Cruz, en Vista Alegre (Nasca). En tanto, Atlético Nacional de La Tinguiña venció 1-0 a Academia Huampullo en el estadio José Picasso Peratta de Ica, logrando avanzar a los cuartos de final tras imponerse en la serie.

La primera fase se completó el domingo 19 de julio con otros tres encuentros que terminaron de definir el cuadro de clasificados.

En Nasca, Defensor Municipal de Marcona logró avanzar tras imponerse en la definición por penales a Domingo Dianderas FC de Chincha, luego de una serie muy disputada. En Palpa, ATA FC derrotó 2-1 a Deportivo Contacc en el estadio Julio Luque Tijero, asegurando su clasificación como ganador de llave. Mientras tanto, en el estadio Teobaldo Pinillos de Pisco, Bad Boys igualó 0-0 con Real Miraflores, resultado que le permitió avanzar a la siguiente fase del campeonato.

Con estos resultados quedaron definidos los seis ganadores de llave: Defensor Municipal (Marcona), ATA FC (Palpa), Lolo Fernández (Lucanas), Bad Boys (Pisco), Juventud Santa Fe (Nasca) y Atlético Nacional (La Tinguiña - Ica).

A ellos se suman los dos mejores segundos de la competencia: Domingo Dianderas FC (Chincha) y Juventud Ccontacc (Lucanas). Este último obtuvo la clasificación por haber convertido una mayor cantidad de goles que Academia Huampullo, luego de igualar en puntos y diferencia de gol.

De esta manera, los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de la Etapa Departamental Ica de la Copa Perú Ica 2026 son:

Atlético Nacional (Ica)

ATA FC (Palpa)

Bad Boys (Pisco)

Defensor Municipal (Marcona)

Juventud Santa Fe (Nasca)

Lolo Fernández (Lucanas)

Domingo Dianderas FC (Chincha)

Juventud Ccontacc (Lucanas)

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