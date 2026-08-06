Aprovechando el vacío legal sobre la no reelección de alcaldes, 5 ediles de la región Arequipa, que figuran en listas como primeros regidores para las Elecciones Regionales y Municipales 2026, tienen el camino libre para una reelección a consecuencia de la renuncia presentada por los candidatos a alcaldes en sus respectivas nóminas.

El primer caso corresponde al alcalde provincial de Islay , Richard Ale Cruz, quien encabezará la lista del Movimiento Regional Yo Arequipa para la Municipalidad Provincial de Islay, luego de que Kelly Orquídea Salas Ramírez presentara la renuncia a su candidatura a la alcaldía por esta organización política.

Los siguientes casos se presentaron en listas para municipios distritales; entre ellos se encuentra la renuncia de Freddy Félix Navarro Fernández, candidato a la alcaldía de Paucarpata por Arequipa, Tradición y Futuro, cuya decisión deja el camino para que Marco Antonio Anco, actual alcalde de esta jurisdicción, sea reelegido como autoridad.

En Mejía , la situación se replica con la renuncia de Nahymbi Alessandra Arias Barrios, candidata a la alcaldía distrital por Ahora Nación, y que en lista lleva como primera regidora a Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres, alcaldesa de Mejía.

En el último día para presentar las renuncias a candidaturas, Ronald Bartolomé Vega Taipe, candidato a la alcaldía de Bella Unión , presentó su renuncia, dejando también como cabeza de la lista de Ahora Nación al alcalde de Bella Unión, Richard Vega Taipe.

Asimismo, durante la noche del miércoles, Sonia Erika Mamani Coaquira, candidata a la alcaldía de Huanuhuanu , presentó su solicitud de desistimiento a la candidatura, por lo que la lista de Renovación Popular será encabezada por Tomás Chancolla Chata, alcalde de la jurisdicción.

A esta situación se le suma la candidatura del alcalde de Nicolás de Piérola , Nelson Tito Eguía, cuya candidatura fue admitida por el JEE Camaná, debido a que en la contienda electoral del 2022, la autoridad fue inscrita como candidato a primer regidor, y asumió la alcaldía tras la renuncia del candidato en este proceso electoral, por lo que la restricción de reelección no aplica en su caso.

Esta última situación deja las puertas abiertas para reelecciones ilimitadas durante los próximos procesos electorales de no darse una solución al vacío legal sobre la no reelección de alcaldes.