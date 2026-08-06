El Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro aceptó la renuncia de Luis Rubio a su candidatura a la alcaldía de Lima por Renovación Popular, luego de verificar que el pedido fue presentado dentro del plazo y cumplía con los requisitos necesarios.

No obstante, el medio digital Epicentro informó que, según sus fuentes, Rubio habría dejado la contienda tras ser voceado para asumir la presidencia ejecutiva de EsSalud, cargo cuya designación corresponde al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE).

Sin embargo, el titular del MTPE, Juan Sheput, refutó esa versión mediante una publicación en su cuenta de X.

“Absolutamente falso. No hay ninguna conversación con el señor Luis Rubio”, indicó el ministro.