El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, advirtió que el marco normativo vigente permite situaciones que facilitan estrategias para acceder nuevamente a cargos de elección.

“Hemos visto que se están generando más bien estrategias para fraguar la ley y generar estas formas de gatillarse, por otro lado, a estos cargos”, señaló a RPP.

Burneo formuló ese comentario al ser consultado por la renuncia de Luis Rubio a la candidatura de Renovación Popular a la alcaldía de Lima.

Además, exhortó a los ciudadanos a evaluar no solo al candidato principal de una lista, sino también a quienes lo acompañan.