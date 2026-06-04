A pocos días de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su agradecimiento por el respaldo público de 14 expresidentes de Iberoamérica a su candidatura frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.

Mediante una publicación en X, la postulante señaló lo sigueinte:

“Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia del Perú. Este apoyo reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país”.

Cabe mencionar que también sostuvo que recibe este apoyo con responsabilidad y reafirmó su compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes.

El respaldo fue formalizado en una carta fechada el 3 de junio, donde los exmandatarios expresan su “respaldo unánime y decidido a la candidatura de Keiko Fujimori”. En el documento también consideran que su candidatura representa la defensa de la economía de mercado, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y las libertades individuales.

La carta fue suscrita por 14 exjefes de Estado de distintos países de Iberoamérica y difundida por Iván Duque a través de X.

Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia del Perú. Este apoyo reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país.



Lo recibo… https://t.co/4CXku5WSNB — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) June 3, 2026