A pocos días de la segunda vuelta electoral del 7 de junio, la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, expresó su agradecimiento por el respaldo público de 14 expresidentes de Iberoamérica a su candidatura frente a Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú.
Mediante una publicación en X, la postulante señaló lo sigueinte:
“Es un honor recibir el respaldo de 14 expresidentes iberoamericanos a nuestra candidatura a la Presidencia del Perú. Este apoyo reafirma nuestra convicción democrática y fortalece nuestro compromiso con la libertad, el Estado de derecho y el desarrollo de nuestro país”.
Cabe mencionar que también sostuvo que recibe este apoyo con responsabilidad y reafirmó su compromiso con la Constitución, la alternancia democrática y el equilibrio de poderes.
El respaldo fue formalizado en una carta fechada el 3 de junio, donde los exmandatarios expresan su “respaldo unánime y decidido a la candidatura de Keiko Fujimori”. En el documento también consideran que su candidatura representa la defensa de la economía de mercado, la seguridad ciudadana, el fortalecimiento institucional y las libertades individuales.
La carta fue suscrita por 14 exjefes de Estado de distintos países de Iberoamérica y difundida por Iván Duque a través de X.
Te puede interesar
- Jefe interino de la ONPE: “Tenemos la obligación moral de sacar adelante segunda vuelta”
- Segunda vuelta: Defensoría del Pueblo coordina despliegue de más de 7 mil fiscales
- Segunda vuelta: Cancillería garantiza voto seguro para peruanos en el exterior y sin interferencias migratorias
- Poder Judicial realiza hoy audiencia de control de acusación contra Roberto Sánchez
- Ejecutivo revisa nueva solicitud de indulto a favor de Pedro Castillo: El sexto pedido
- JNE declara aptos a 74 partidos para presentar candidatos en las ERM 2026
- Gobierno prorroga estado de emergencia en más de 180 distritos, entre ellos cuatro fronterizos con Chile