El candidato presidencial de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, recibió este jueves el respaldo de los excandidatos George Forsyth, Ricardo Belmont y Alfonso López Chau durante una conferencia de prensa realizada en el Hotel Bolívar, en el Centro de Lima.

La actividad sirvió además para la suscripción del acuerdo denominado “Líderes políticos por la gobernabilidad y recuperación de la democracia”, iniciativa que busca articular apoyos de distintos sectores políticos con miras a la segunda vuelta electoral del próximo 7 de junio.

Sánchez rechaza expropiaciones y garantiza autonomía del BCR

Durante su intervención, Roberto Sánchez sostuvo que uno de los principales desafíos del país es recuperar la institucionalidad democrática y fortalecer la independencia de los poderes del Estado.

El candidato rechazó versiones que lo vinculan con propuestas de expropiación o estatización de bienes privados y aseguró que, de llegar al Gobierno, respetará la propiedad privada.

“No le vamos a apropiar nada a nadie. No vamos a expropiar nada a nadie. Nosotros no vamos a estatizar los bienes privados de nadie”, afirmó.

Asimismo, garantizó la continuidad de la autonomía del Banco Central de Reserva (BCR) y la estabilidad macroeconómica.

“Garantizaremos la autonomía del BCR y la estabilidad económica, pero aspiramos a que los beneficios del crecimiento alcancen a más peruanos”, señaló.

Excandidatos justifican su apoyo a Juntos por el Perú

El primero en tomar la palabra fue Alfonso López Chau, líder de Ahora Nación, quien sostuvo que su respaldo responde a la necesidad de preservar la separación de poderes.

“Si gana la señora Keiko, controlará todo y no habrá división de poderes. Para mí, la división de poderes es el centro de toda democracia”, manifestó.

Por su parte, Ricardo Belmont señaló que la alianza busca promover la transparencia y combatir la corrupción.

“Nos hemos unido para transparentar el gobierno, terminar con la corrupción y unir al país”, indicó.

George Forsyth, excandidato de Somos Perú, afirmó que mantiene la posición que expresó durante la campaña electoral.

“Dije claramente que si no votaban por mí, que no votaran por el pacto mafioso. Por eso estoy aquí”, declaró.

Sánchez asegura que respetará los resultados electorales

Al responder preguntas de la prensa, Roberto Sánchez aseguró que aceptará los resultados oficiales que emitan las autoridades electorales tras la segunda vuelta.

El candidato indicó además que su organización cuenta actualmente con alrededor de 90 mil personeros desplegados a nivel nacional para supervisar la jornada electoral.

Sánchez también reiteró el llamado a los ciudadanos indecisos para que participen en el proceso y respalden su propuesta.

“El 7 de junio es un momento histórico para el Perú. No los voy a defraudar”, afirmó.