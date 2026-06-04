El candidato presidencial de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, presentó hace poco a su equipo técnico.

En la extensa lista figuran nueve exministros de Pedro Castillo y algunos de ellos, recordados por sus cuestionamientos y desempeño en la gestión.

Walter Ayala fue ministro de Defensa del gobierno de Pedro Castillo y ha sido uno de sus abogados tras el golpe de Estado. (Foto: Andina)

EL PRINCIPAL

El nombre más polémico es el de Walter Ayala, quien fue ministro de Defensa por cuatro meses, periodo en el que habría cometido irregularidades.

Y es que la Fiscalía presentó una acusación en su contra por la presunta comisión del delito de patrocinio ilegal en agravio del Estado, por un caso de ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y en la Policía.

La Fiscalía pide para él un año y cuatro meses de cárcel efectiva, así como su inhabilitación por tres años y ocho meses para ejercer cualquier cargo público.

El caso se remonta al año 2021, cuando el entonces comandante general del Ejército, José Vizcarra, renunció que Castillo, su secretario Bruno Pacho y el ministro Ayala, ejercían presiones para que oficiales recomendados ascendieran sin cumplir los requisitos académicos y técnicos.

Estos son los ministros de Pedro Castillo que hoy forman parte del equipo de Juntos por el Perú. (Infografía: Diario Correo)

DOS MÁS

El segundo nombre es el de Dimitri Senmache, exministro del Interior que fue censurado, entre varias cosas, por su falta de capacitación de gestión en la conducción del sector.

Desde el gobierno de Castillo y hasta la fecha, los índices de inseguridad ciudadana han ido en aumento. El pedido de censura también se dio en el marco de la fuga del exministro Juan Silva Villegas.

Víctor Maita Frisancho fue ministro de Desarrollo Agrario y Riego en el gobierno de Pedro Castillo.

Con 29 años, el bachiller en derecho y ciencias políticas asumió la complicada cartera en medio de críticas por su falta de experiencia en el sector, pues provenía principalmente del sindicalismo agrario.