Más de 10 mil instituciones educativas públicas y privadas del país suspenderán sus actividades escolares desde este viernes 5 hasta el lunes 8 de junio debido a la segunda vuelta de las elecciones generales programada para este domingo 7 de junio.

La medida fue informada por el Ministerio de Educación (Minedu), que precisó que 10.131 colegios serán puestos a disposición de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para funcionar como locales de votación.

Según el Comunicado N.° 08-2026-MINEDU, la disposición busca garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo de la jornada electoral en todo el territorio nacional.

Colegios serán utilizados como centros de votación

El sector Educación indicó que las direcciones regionales de Educación, las unidades de gestión educativa local (UGEL) y los directores de los colegios deberán asegurar la entrega oportuna de los locales designados por la ONPE.

Asimismo, los responsables de las instituciones educativas deberán brindar las facilidades necesarias para el funcionamiento de los centros de votación y verificar que los ambientes sean devueltos en las mismas condiciones una vez culminado el proceso electoral.

La suspensión de actividades permitirá la instalación de mesas, distribución del material electoral y ejecución de las labores logísticas necesarias antes y después de los comicios.

Horas de clase deberán recuperarse

El Minedu también informó que los colegios habilitados como locales de votación estarán obligados a recuperar las horas efectivas de clase afectadas por la medida.

La recuperación deberá realizarse de manera presencial para garantizar el cumplimiento de la programación pedagógica correspondiente al año escolar 2026.

La disposición fue comunicada a través del Oficio N.° 00030-2026-MINEDU/VMGI-DIGC.

Segunda vuelta se realizará este domingo 7 de junio

La segunda vuelta electoral definirá a las próximas autoridades nacionales y movilizará a millones de ciudadanos en todo el país.

Por ello, la ONPE utilizará miles de instituciones educativas como centros de votación, lo que obliga a suspender temporalmente las actividades escolares para facilitar la organización y ejecución del proceso.