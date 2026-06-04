A pocos días de la segunda vuelta electoral, cerca de 14 mil Documentos Nacionales de Identidad (DNI) en Arequipa están listos para ser recogidos por ciudadanos que realizaron su trámite. Sin embargo, aún no han pasado a retirarlos.

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Por ello, el jefe regional de Reniec Arequipa, Ángel María Manrique Linares, indicó que para facilitar la entrega, la institución amplió sus horarios de atención, a fin de que los peruanos puedan contar con su DNI y ejercer su derecho al voto este domingo 7 de junio.

HORARIOS

Manrique Linares informó en RPP que en la sede central del Cercado de Arequipa, la atención de este jueves y viernes será de 7:00 a. m. a 7:00 p. m., el sábado de 6:00 a 10:00 p. m. y el domingo de 6:00 a. m. a 4:00 p. m. El sábado también habrá horario extendido en las sedes de Cayma y el MAC del Mall Porongoche de Paucarpata.

Explicó que los ciudadanos que tramitaron su DNI en el MAC Porongoche y no lo retiren hasta el sábado, podrían hacerlo el domingo (día de las elecciones) en la oficina central del Cercado, donde serán trasladados todos los documentos pendientes.

“Se tienen 8 ventanillas para la entrega de DNI, 16 ventanillas de trámite. Tenemos baja demanda de ciudadanos, porque la principal fue en la primera vuelta, pero tenemos un stock de 14 mil DNI que falta recoger, por eso se insta a los ciudadanos a que acudan a las sedes”, dijo.

Los ciudadanos pueden consultar el estado de su trámite de DNI en la página web oficial del Reniec y verificar si su documento ya se encuentra listo para su recojo.

EN CASO DE ROBO O PÉRDIDA

Para quienes pierdan o sufran el robo de su DNI un día antes de las elecciones, Reniec implementó una medida excepcional: el trámite de duplicado podrá realizarse por la página web, se imprimirá de inmediato y se entregará el mismo domingo.

Esta opción aplica únicamente para titulares de DNI electrónico y los que hicieron el trámite de duplicado.

Asimismo, Manrique recordó que quienes cuenten con DNI azul vencido podrán ejercer su derecho al voto sin inconvenientes, sin importar el año de caducidad del documento.