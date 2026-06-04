Rafael López Aliaga pidió este jueves a sus simpatizantes a respaldar en las urnas a Keiko Fujimori durante la segunda vuelta electoral de este domingo 7 de junio.

Durante una conferencia de prensa, el líder de Renovación Popular señaló que la contienda electoral rumbo a la segunda vuelta está “empatado”. Ante este panorama, que calificó como un “problema”, explicó que decidió expresar públicamente su respaldo a la candidatura de la lideresa de Fuerza Popular.

“No somos indiferentes, vemos el problema, vemos que está muy empatada esta segunda vuelta y entonces no podemos dejar el país al garete, responsablemente pedimos el voto por la única opción democrática, que en estos momentos se llama Keiko Fujimori”, señaló.

En ese sentido, el exburgomaestre de Lima exhortó a los militantes y simpatizantes de Renovación Popular a sumarse como personeros de Fuerza Popular durante la jornada electoral del domingo. Según señaló, la finalidad es supervisar el desarrollo de la votación y el conteo de sufragios en las mesas correspondientes a la serie 900 K, sobre las que volvió a expresar sus cuestionamientos.

“Invoco a los militantes y seguidores simpatizantes de renovación popular en todo el Perú a acudir como personeros de Fuerza Popular, para hacer una fuerza y llegar a esos 100 000 personeros, que se necesitan sobre todo para que no le roben el voto al pueblo más humilde en la serie 900 K”, manifestó.

“Esa serie tiene un millón y medio de votos que la ONPE maneja a su mejor saber y entender, en esas mesas les pido estar presentes, sumarse y llegar a 100 000 o más personeros porque la trafa viene ahí”, agregó.

Además, hizo un llamado a los congresistas de los “partidos democráticos” para que permanezcan vigilantes durante el proceso electoral y eviten cualquier eventual irregularidad. En ese contexto, mencionó a los excandidatos presidenciales Ricardo Belmont, Jorge Nieto y Carlos Álvarez, al sostener que ellos tenían conocimiento de que les robaron diputados y senadores en los comicios del último 12 de abril.

Por otro lado, López Aliaga lamentó no haber recibido el respaldo de otras agrupaciones políticas antes de que se oficializaran los resultados electorales. Asimismo, afirmó que su entorno continúa realizando indagaciones privadas sobre presuntas irregularidades detectadas en el proceso y sostuvo que, de confirmarse dichas observaciones, las autoridades electorales deberán responder ante las instancias judiciales correspondientes.