El alcalde de Ica, Carlos Reyes, dio a conocer un balance preliminar de los daños materiales registrados en la ciudad luego del sismo de magnitud 6.1 que sacudió la región esta tarde. El movimiento telúrico, reportado por el Instituto Geofísico del Perú (IGP), tuvo una intensidad que se extendió más allá de Ica y llegó a percibirse en Lima y otras regiones cercanas.

Durante una entrevista en RPP, el burgomaestre precisó que las primeras inspecciones identificaron daños en la sede de la Universidad Tecnológica del Perú (UTP), principalmente en la estructura de los techos. Un centro comercial de la ciudad también presentó afectaciones, aunque las autoridades aún no han confirmado cuál es el establecimiento en cuestión.

Fuentes de Diario Correo reportaron afectaciones en una tienda Metro ubicada en el centro comercial Mega Plaza de Ica. Asimismo, se registraron vidrios y mamparas rotas en un local del KFC en el mismo establecimiento.

Reyes adelantó que se dispondrá una revisión técnica formal en los locales afectados para determinar el nivel real de los daños. El objetivo es contar con una evaluación detallada antes de emitir conclusiones sobre el estado de los inmuebles.

“Efectivamente, en el caso de la Universidad Tecnológica, hemos recibido un reporte de daños en los techos, pero vamos a disponer la inspección con la finalidad de que se pueda hacer una evaluación más exhaustiva”, sostuvo la autoridad.

No se reportaron heridos ni víctimas mortales

El alcalde descartó que el sismo haya dejado personas heridas o fallecidas en la jurisdicción. Reyes indicó que las autoridades mantienen abiertos los canales de información para recibir nuevos reportes de los distritos de la provincia.

“Hasta el momento ha sido la universidad, la UTP, y también un centro comercial. Son los únicos reportes que hemos tenido hasta la fecha. Estamos, en todo caso, a la espera de un mayor detalle de todas las informaciones”, precisó.