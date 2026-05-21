En el celular de Luis Wilfredo Díaz Angulo, presunto cabecilla de la organización criminal Los Letales de San Juan de Lurigancho, se hallaron videos que muestran armas, explosivos y fajos de dinero, según la Fiscalía.

El material -calificado por los fiscales como “probatorio explícito de alto calibre”- incluiría pistolas, granadas, dinamita, municiones y registros de extorsiones a agrupaciones musicales y propietarios de discotecas.

Luis Díaz, alias “Chueco”, de 26 años, estaba en la mira de la Diviac y la Fiscalía desde 2024. Fue detenido durante un megaoperativo policial la primera semana de mayo, donde se le incautó el teléfono que ahora constituye una pieza clave en la investigación.

Entre las víctimas identificadas figuran también dueños de restaurantes y empresas de transporte público.

A raíz de las pruebas encontradas, la Tercera Fiscalía Corporativa contra la Criminalidad Organizada (equipo 4) solicitó 36 meses de prisión preventiva para Díaz y otros cuatro presuntos integrantes de la banda.

Las autoridades continúan las indagaciones para precisar el alcance de la red y localizar a los demás implicados.