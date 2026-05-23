El Ministerio de Transportes y Comunicaciones autorizó la ampliación del permiso de operación de la Línea 1 del Metro de Lima y Callao por un periodo adicional de cinco años. Con esta medida, el servicio ferroviario urbano continuará operando hasta el año 2031 bajo las condiciones establecidas por el Estado.

La decisión se enmarca en la evaluación del cumplimiento de requisitos técnicos y administrativos por parte de la concesionaria encargada del sistema. El objetivo es asegurar la continuidad del servicio mientras se ejecutan mejoras en la infraestructura y la capacidad de transporte.

La extensión fue otorgada a la empresa Tren Urbano de Lima, responsable de la operación de la Línea 1. La concesionaria acreditó el cumplimiento de las exigencias establecidas para mantener la administración del sistema.

El servicio de transporte conecta actualmente once distritos de Lima y Callao. Desde el inicio de sus operaciones en 2011, ha movilizado a más de 1.600 millones de pasajeros.

¿Qué cambios y mejoras se ejecutarán?

El plan de mejora contempla una reducción progresiva en el intervalo de paso de los trenes durante horas de mayor demanda. En una primera etapa, el tiempo de espera pasará de 2,5 minutos a 2 minutos.

Posteriormente, la frecuencia podría reducirse hasta 1,5 minutos, dependiendo de la implementación de mejoras tecnológicas. Estas modificaciones buscan responder al incremento constante de usuarios en el sistema.

El MTC informó que se incorporará un sistema de control ferroviario basado en comunicaciones. Esta tecnología permitirá optimizar la circulación de trenes dentro del mismo trazado actual.

Con estas mejoras, la Línea 1 podría transportar hasta 48.000 pasajeros por hora en cada sentido. Este incremento ampliará la capacidad operativa frente a la demanda actual.

El proyecto también incluye la adquisición de 53 nuevas unidades ferroviarias de alta capacidad. A ello se suma la renovación de los trenes actualmente en funcionamiento.

Además, se ejecutarán trabajos de modernización en estaciones y en el viaducto elevado. Las obras abarcan también la ampliación de talleres y cocheras en Villa El Salvador y Bayóvar.

El plan también contempla la remodelación integral de las 26 estaciones de la Línea 1. Estas intervenciones buscan mejorar las condiciones de operación y el flujo de pasajeros.

Asimismo, se prevé la construcción de una estación de intercambio en 28 de Julio. Esta infraestructura permitirá mejorar la conexión con otros sistemas de transporte urbano en Lima y Callao.