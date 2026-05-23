Una mujer perdió la vida la mañana de este sábado en las instalaciones del Terrapuerto de Arequipa, luego de desvanecerse momentos después de descender de un bus de la empresa Cruz del Sur.

Según información preliminar, la víctima de 45 años aproximadamente acababa de bajar de la unidad cuando sufrió una repentina descompensación y cayó en el lugar, generando alarma entre los pasajeros.

Personal de emergencia acudió al llamado y prestó atención inmediata a la mujer; sin embargo, los esfuerzos resultaron infructuosos y solo confirmaron su deceso.

Familiares de la víctima se hicieron presentes en el terrapuerto tras conocer la noticia. Las causas del fallecimiento serán determinadas por las autoridades competentes.