Con miras a la segunda vuelta electoral de 2026, el Ministerio Público anunció que movilizará entre 6.800 y 7.000 fiscales en distintas regiones del país.

El fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, explicó que el objetivo será supervisar el desarrollo del proceso electoral y prevenir irregularidades.

El titular de la Fiscalía señaló que los representantes del Ministerio Público verificarán las condiciones de seguridad en los locales de votación y acompañarán el traslado del material electoral.

“Vamos a revisar los propios locales de la ONPE para invocarles a que cumplan los requisitos de seguridad”, manifestó.

Gálvez también pidió a los organismos electorales corregir las deficiencias registradas durante la primera vuelta para evitar nuevos cuestionamientos.

“Con la experiencia que se ha tenido en la primera vuelta, que se evite ese tipo de errores y que la segunda vuelta ya sea, digamos, un proceso que no tenga cuestionamiento alguno”, sostuvo.