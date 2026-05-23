La Policía Nacional presentó a dos personas investigadas por su presunta participación en el asesinato del alcalde del distrito Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, ocurrido en la región Piura. La presentación se realizó durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro del Interior, José Zapata y altos mandos policiales en la sede de la Divincri.

De acuerdo con la información policial, se activó un operativo policial luego del ataque contra el alcalde, lo que permitió iniciar el rastreo de movimientos considerados sospechosos. Los agentes identificaron a dos personas que se desplazaban en una motocicleta en los alrededores de la zona donde ocurrió el crimen.

Las primeras diligencias indican que los investigados habrían seguido a la autoridad edil desde las inmediaciones de la municipalidad antes de concretarse el atentado. Esta hipótesis forma parte de las líneas de investigación que se encuentran en evaluación.

Motocicleta vinculada al crimen

Las pesquisas permitieron ubicar una motocicleta presuntamente utilizada en el ataque en el sector de Nuevo Sullana. El vehículo fue incorporado a la investigación como elemento clave para reconstruir los hechos.

La Policía determinó que la unidad había sido reportada como robada el 3 de mayo, lo que refuerza su vinculación con actividades delictivas previas. El análisis del vehículo incluyó pericias criminalísticas realizadas por especialistas.

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola indicó que el vehículo fue sometido a distintos estudios técnicos para obtener indicios relevantes.

“Se logra identificar esa motocicleta y se logra dar con su paradero”, indicó.

Líneas de investigación

Los especialistas realizaron análisis de huellas y estudios balísticos sobre la unidad intervenida. Estos procedimientos forman parte del conjunto de pruebas que buscan determinar la participación de los investigados. Las autoridades señalaron que el vehículo presentaba indicios que permiten reconstruir los momentos previos al ataque.

Durante la conferencia de prensa se informó que al menos tres personas habrían sido detenidas en el marco de las investigaciones. Sin embargo, inicialmente solo dos fueron presentadas ante los medios de comunicación.

La Policía indicó que las diligencias continúan para determinar el grado de participación de cada uno de los implicados. El proceso se mantiene bajo coordinación con el Ministerio Público.

El asesinato de Víctor Hugo Febre generó conmoción en la región y motivó el despliegue de equipos especializados de investigación. Las autoridades reforzaron las acciones en la zona para continuar con las diligencias correspondientes.

Las investigaciones siguen en curso con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar a todos los responsables del crimen.