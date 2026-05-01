Un despliegue fiscal y policial de gran magnitud dejó al descubierto una red criminal de trata de personas con presencia directa en la región Ica, donde se ejecutaron allanamientos en el distrito de Parcona como parte de un operativo simultáneo en ocho regiones del país.

Golpe policial

La intervención fue liderada por la Segunda Fiscalía Supraprovincial Especializada contra la Criminalidad Organizada (Equipo 4), con apoyo de más de 50 fiscales y efectivos policiales. En total, se allanaron 39 inmuebles en Ica, Tumbes, Junín, Cajamarca, Apurímac, Piura, Lambayeque y Amazonas, logrando además la incautación de documentos, equipos electrónicos y otras evidencias clave para el proceso penal.

De acuerdo con las investigaciones, las redes operaban desde junio de 2023 trasladando a mujeres venezolanas y colombianas bajo falsas promesas de empleo. Una vez en el país, eran alojadas en hostales, discotecas y locales nocturnos, varios de ellos ubicados en la región Ica, donde eran obligadas a ejercer servicios sexuales para pagar deudas impuestas que oscilaban entre los S/ 15,000 y S/ 20,000.

Las autoridades detallaron que estas organizaciones criminales contaban con una estructura definida, incluyendo roles de captadores, administradores, vigilantes y sujetos encargados de controlar y coaccionar a las víctimas. Entre los detenidos figuran presuntos cabecillas como Glorimar Gómez y Hender Montilla, señalados como líderes de estas facciones en territorio peruano.

Durante las diligencias en Ica, se confirmó que los puntos de operación incluían establecimientos nocturnos donde las víctimas eran sometidas a constante vigilancia y amenazas, en un sistema que buscaba perpetuar su explotación. Este hallazgo refuerza la preocupación sobre la expansión de estas redes en la región.

Asimismo, personal de las Unidades de Asistencia a Víctimas y Testigos brindó apoyo legal y psicológico a las personas rescatadas durante el operativo, en un esfuerzo por garantizar su protección y recuperación tras haber sido sometidas a estas condiciones.

Las investigaciones continúan para determinar el alcance total de la red y la posible implicancia de otros involucrados. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en los próximos días, mientras este caso pone en evidencia que la trata de personas opera más cerca de lo que se creía, incluso en ciudades como Ica.

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