La Policía Nacional del Perú, a través de la Región Policial Ica – División de Orden Público y Seguridad (DIVOPUS), mediante la Comisaría PNP La Tinguiña, logró la intervención y detención de dos personas por su presunta implicancia en diversos delitos.

Investigación policial

El hecho se registró el 22 de abril de 2026, a las 06:00 de la mañana, cuando personal policial procedió con la detención de Juan José Palacios Ticliahuanca (26) y Liliana Soledad Ávalos Ríos (35), quienes estarían inmersos en el presunto delito contra la salud pública – promoción, favorecimiento o facilitamiento del consumo ilegal de drogas tóxicas, así como los presuntos delitos vinculados a la fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

Asimismo, el intervenido Juan José Palacios Ticliahuanca también estaría implicado en los presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, en agravio de su conviviente.

Durante la intervención, se logró incautar aproximadamente 120 gramos de sustancia con características similares a pasta básica de cocaína (PBC), además de otros objetos (colador, bolsitas), que se presume eran utilizados para la distribución de la droga.

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