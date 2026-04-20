En operativos policiales, realizados en la jurisdicción de Pueblo Nuevo, fueron detenidos tres sujetos que estarían involucrados en la venta de sustancias alucinógenas. Las intervenciones permitieron incautar cerca de 400 envoltorios de papel periódico que contenían pasta básica de cocaína, además de dinero en efectivo que se presume son el resultado del ilegal negocio instaurado en el populoso distrito.

Golpe policial

Entre los detenidos figuran los presuntos integrantes de la banda criminal “Los rebeldes de Chincha”. Se tratan de A. Martínez (a) “bocón” y F. Marcos (a) “pelado” de 48 y 29 años respectivamente. La intervención estuvo a cargo del personal del Departamento de Unidades de Emergencia quienes descubrieron que por la intersección de la calle María Parado de Bellido y el jirón Chincha estaba ocurriendo un hecho ilícito.

De acuerdo con la información oficial entre ambos ocurría lo que se denomina “un pase de droga”. Ante las sospechas los dos fueron acorralados y en la diligencia de registro personal se encontró 137 ketes, en su totalidad, con sustancia blanquecina. Los sujetos fueron conducidos a la jefatura distrital en donde permanecen en calidad de detenidos por la presunta comisión del delito contra la salud pública.

La otra detención policial se produjo en el sector de Miguel Grau. Los efectivos de la comisaría local en circunstancias que realizaban patrullaje preventivo por la zona de incidencia delictiva notaron a una persona de sexo masculino en actitud sospechosa. Al realizarse la intervención fue identificado como P. Manturano (21), quien tenía entre sus pertenencias los envoltorios de papel periódico con pasta básica de cocaína.

La policía contabilizó un total de 250 ketes, que contenían alucinógeno para su comercialización, al parecer, por los alrededores de la zona donde fue atrapado. El portador llevaba además dinero, al parecer, conseguido con la venta de droga. Este fue puesto a disposición de la Sección de Delitos y Faltas de la comisaria de Pueblo Nuevo para ser investigado por la presunta comisión del delito de microcomercialización de droga.

EL DATO: Pueblo Nuevo es uno de los distritos de la provincia de Chincha con mayor incidencia de venta de droga y no se trata solo de pasta básica de cocaína, en otros operativos se decomisaron marihuana, así como también clorhidrato de cocaína.

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