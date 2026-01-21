Tres sujetos que estarían involucrados en actividades ilícitas fueron detenidos por los agentes del Departamento de Unidades Especiales. Se trata de José Velazco (23) (a) “Patrón”, Jeison Guerra (25) (a) “Flaco” y Deivis de la Cruz (24) (a) “Padrino”, a quienes en el registro personal se les encontró arma de fuego, municiones y envoltorios que contenían sustancia blanquecina. Según informó la policía estos conforman la banda denominada “Los patrones del sur chico”.

Detenidos en El Trébol

La detención se produjo la madrugada de ayer (martes) en el sector conocido como El Trébol, en el distrito de Pueblo Nuevo. Los agentes ingresaron a este lugar donde se celebraba una fiesta y realizaron la intervención de los sospechosos, que opusieron tenaz resistencia y se presume están dedicados a la comisión de hechos ilícitos.

En la diligencia de registro personal se incautó un arma de fuego (revólver), municiones y dos celulares. Además de 40 envoltorios de papel, tipo ketes, que contenían pasta básica de cocaína y más de 70 envoltorios con sustancia, al parecer, clorhidrato de cocaína.

Los sujetos fueron trasladados en condición de detenidos a la sede del Depincri para las diligencias de ley. Los tres son investigados por la presunta comisión del delito de tenencia ilegal de arma de fuego, contra el patrimonio y microcomercialización de drogas. Asimismo, los dos primeros mencionados registran antecedentes por robo agravado.

