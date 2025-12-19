Cuando se desplazaban a bordo de un automóvil fueron intervenido tres sujetos quienes serían integrantes de la banda criminal denominada “Los malos de la extorsión”. Según información policial, en este vehículo se encontraba Jean Jair Valentín Armas (29) (a) “Jam”, requisitoriado por la comisión del delito de robo agravado. La detención se produjo a la altura de la cuadra 3 de la calle Idelfonso en Chincha Alta.

Sujetos detenidos

Los efectivos del Departamento de Unidades Especializadas – DUE Chincha, la noche del miércoles último, detectaron el desplazamiento de los sospechosos por inmediaciones de conocidos locales comerciales. Al intervenir el auto de placa de rodaje BAW-652, descubren la presencia de tres ocupantes. Estos fueron identificados como Ronny Felipe Gómez (25) (a) “Loro”, Alexis Huaranca (29) (a) “Largo” y “Jam”.

Este último para la diligencia de control de identidad presentó un documento que no contenía sus datos personales para salvarse de ir al calabozo. Los efectivos comprobaron que estaba utilizando el DNI de Kevin Jonathan Valentín, aparentemente, su hermano. Jean Jair hacia esto debido a que contaba con orden de ubicación y captura dictada por el Poder Judicial en el proceso por el delito de robo agravado.

Asimismo, en la diligencia de registro vehicular y personal se incautó un arma de fuego (revólver) con serie erradicada y abastecida con sus municiones, además de equipos celulares. Los tres fueron puestos a disposición de la jefatura local para las diligencias correspondientes. Según información policial, estos formarían parte de “Los malos de la extorsión”, quienes permanecen en calidad de detenidos.

Cabe indicar que Valentín Armas cuenta con antecedentes policiales. En noviembre de 2019 fue detenido en la localidad de Sunampe tras la balacera que se desató en el terminal de una conocida agencia de transporte, donde dos personas resultaron heridas, entre ellos una niña de cinco años. En junio de 2023 volvió a ser atrapado luego de un enfrentamiento con los agentes del Depincri Chincha, del que salvó de ser abatido.

EL DATO: Las investigaciones continúan a cargo de la policía con la participación de la representación del Ministerio Púbico para esclarecer la posesión del arma de fuego. Además, alias “Jam” tendrá que responder ante el órgano judicial.

VIDEO RECOMENDADO