Dos familias un mismo pedido: justicia. Ayer los deudos del empresario Cristian Nelson Ayvar Laura de 35 años y de Víctor Manuel Mundini Heredia (39) llegaron desde Pisco a Chincha para exigir que los implicados en los asesinatos continúen recluidos en el establecimiento penitenciario, mientras esperan condena. La protesta se realizó en los exteriores de la sede Judicial en el momento que se desarrollaba la audiencia de apelación.

Crímenes en Pisco

El crimen de Ayvar ocurrió el 1 de junio en el frontis de su vivienda, en Pisco. Dos sujetos a bordo de una motocicleta le dispararon directamente en la cabeza y el estómago, perpetrando el asesinato por encargo, que estaría relacionado con una disputa comercial (restaurantes) en la playa Lagunillas, en la Reserva Nacional de Paracas. Las investigaciones realizadas por la policía permitieron conocer la línea de tiempo y la participación de los autores materiales, como de los que habrían ordenado la ejecución.

Tras el baño de sangre, cinco presuntos responsables fueron atrapados por la policía. La fiscal provincial Gladys Torres Lobato en audiencia de prisión preventiva consiguió que se dicte 18 meses de esta medida coercitiva contra Jampiero Alexander Vega Ortega, Blake Knudson Flores Moreyra, Casey Jay Flores Moreyra, Luis Alberto Olivares Huertas y Julio César Martínez Gallardo, investigados por el presunto delito de sicariato en agravio de Ayvar Laura.

Ayer, a la sede judicial de Chincha llegaron los familiares del empresario asesinado para exigir que los sospechosos sigan encerrados en el penal. Los deudos solicitan que la muerte de Cristian Nelson no quede impune.

“Justicia para mi hijo Cristian. Señor juez puede ser mañana su hijo, su hermano, su madre, por favor pónganse la mano en el pecho, aclamó justicia”, señaló Sofia Ayvar, progenitora del hombre de negocios.

Ellos no estuvieron solos en este pedido, hubo también familiares de Víctor Mundini, asesinado el 14 de enero de 2024. Los deudos señalan que el crimen también tiene que ver con lo que sucede en Lagunillas. La mamá de la víctima invoca que su caso sea reabierto para que los culpables reciban la máxima condena, ya que, de estar libres podrían volver a causar daño a alguna otra persona.

EL DATO: Tras el crimen de Ayvar Laura la hostilidad no cesa en Lagunillas. Los deudos señalan que ahora son los trabajadores del restaurante del desaparecido empresario quienes vienen siendo amenazados.

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