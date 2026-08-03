La empresa de transportes San Carlos (ETSA), que cubre la ruta Chupaca-Huancayo, suspendió sus operaciones este lunes luego de que sus conductores decidieran no salir a trabajar tras el hallazgo de una nueva carta con presuntas amenazas de extorsión en su paradero principal, ubicado en el distrito de Chongos Bajo.

Conductores temen por su seguridad

Según Celestino Rutti, gerente de la empresa, no es la primera vez que reciben este tipo de mensajes. Una primera carta fue hallada hace varios días y posteriormente aparecieron nuevas amenazas, siendo la más reciente encontrada por la controladora de la empresa cuando se disponía a iniciar la jornada laboral.

El mensaje: “Pagan o muerte”, puesta en la carta, exigía el inicio de pagos desde este lunes. Ante esta situación, más de 25 conductores optaron por paralizar el servicio por temor a las amenazas.

La suspensión dejó fuera de circulación varias cústeres que cubren una de las rutas de mayor demanda entre Chupaca y Huancayo, afectando a cientos de usuarios que diariamente utilizan este servicio por ser uno de los más económicos.

El gerente de la empresa solicitó a las autoridades reforzar la seguridad e investigar el origen de las amenazas para garantizar la integridad de los trabajadores y la continuidad del servicio.