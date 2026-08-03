Más de un siglo de historia, gloria y pasión crema tendrá una celebración a la altura. En el marco de su 102.° aniversario, Universitario de Deportes presenta “U Fest”, una experiencia única que reunirá a hinchas de todas las generaciones en una jornada llena de emoción, música, entretenimiento y el reencuentro con las grandes figuras que marcaron la historia del club. La cita será el próximo 8 de agosto, desde las 12:00 p. m., en la Arena Monumental. Las entradas ya están disponibles en Teleticket.

La música será uno de los grandes protagonistas de la celebración con un espectacular cartel integrado por Combinación de La Habana, La Bella Luz, Los Mirlos, Río, You Salsa y Tourista, además de otros artistas invitados que pondrán el ritmo a una jornada pensada para que toda la familia crema celebre por todo lo alto los 102 años del club.

Uno de los principales atractivos será el Circuito Inmersivo, una experiencia audiovisual desarrollada con pantallas LED, sonido envolvente e iluminación inteligente que permitirá a los asistentes hacer un viaje por los momentos más importantes de la historia de Universitario de Deportes. El recorrido llevará al público desde la fundación del club hasta sus grandes campeonatos, campañas internacionales e ídolos históricos, además de mostrar la evolución del Estadio Monumental, la pasión de la Trinchera e hinchada y la visión del presente y futuro de la institución.

Así será el evento de Universitario por su aniversario.

La celebración también contará con un exclusivo Hall de la Fama, un espacio creado para rendir homenaje a quienes hicieron grande al club. Allí participarán leyendas, exjugadores, exentrenadores, futbolistas del plantel actual e invitados especiales, quienes compartirán con los asistentes mediante sesiones de autógrafos, fotografías y entrevistas en vivo, convirtiendo este homenaje en uno de los momentos más emotivos de la jornada.

Como parte de la experiencia, los asistentes también podrán recorrer una zona de merchandising oficial, donde encontrarán camisetas, ediciones conmemorativas por el 102.° aniversario, productos licenciados y artículos de colección para los hinchas. Además, el evento contará con un amplio patio gastronómico, activaciones de las marcas patrocinadoras y una zona de juegos para niños y adultos, consolidándose como una verdadera celebración para toda la familia.

Las entradas ya están disponibles en Teleticket, con precios de S/ 100 para la Zona VIP y S/ 50 para la Zona Preferencial. Asimismo, los socios del Club Universitario de Deportes podrán disfrutar de tarifas especiales de S/ 80 y S/ 40, respectivamente, reafirmando el compromiso del club de brindar beneficios exclusivos a sus asociados.

Con capacidad limitada, “U Fest” promete convertirse en una celebración inolvidable para rendir homenaje a la historia, la identidad y la pasión que une a millones de hinchas desde hace más de un siglo. Este 8 de agosto, la Arena Monumental será el punto de encuentro de generaciones de cremas que celebrarán juntas el orgullo de pertenecer al club más campeón del Perú.