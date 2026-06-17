A solo 12 días de la esperada fecha, la provincia de Pisco intensifica los preparativos para la realización de “El Ceviche Más Grande del Perú”, un acontecimiento gastronómico que busca marcar un hito a nivel nacional y posicionar a la ciudad como uno de los principales destinos culinarios del país.

Ayer, se desarrolló en el Salón Principal del Museo Metropolitano de Lima la ceremonia oficial de lanzamiento del evento, donde se presentó ante autoridades, empresarios y medios de comunicación la propuesta que promete convertir a Pisco en el epicentro de la gastronomía peruana el próximo 28 de junio.

Plato Bandera

En el lanzamiento estuvo el alcalde provincial de Pisco, Pedro Fuentes, quien destacó que ya se encuentra asegurado el principal insumo para la preparación del tradicional plato peruano. “Las tres toneladas de pescado ya están garantizadas”, señaló durante el acto de lanzamiento, al explicar los avances logísticos para la realización del evento.

Según lo anunciado, la jornada gastronómica permitirá la preparación y distribución gratuita de hasta 30 mil platos de ceviche, los cuales serán entregados a la población y visitantes que acudan a la Plaza de Armas de Pisco.

La iniciativa busca no solo alcanzar una nueva marca relacionada con la preparación masiva de ceviche, sino también promover la actividad turística y económica de la provincia. La autoridad edil sostuvo que la actividad representa una oportunidad para mostrar al país los principales atractivos de Pisco y generar movimiento comercial en beneficio de restaurantes, hoteles, transportistas y emprendedores locales.

Asimismo, se resaltó que este proyecto busca convertirse en una vitrina para mostrar al país y al mundo la calidad gastronómica que caracteriza a la provincia de Pisco. En declaraciones a Correo, el chef Max Luján Rodas, presidente del Grupo Herencia, expresó su satisfacción por el respaldo que viene recibiendo la iniciativa.

“Estamos muy satisfechos por la respuesta de las instituciones públicas y privadas, que se están sumando para que este gran evento sea todo un éxito. Queremos mostrar al Perú y al mundo la riqueza gastronómica de Pisco y el enorme potencial de nuestros productos marinos”, señaló.

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