La región Ica se alista para celebrar el Día Nacional del Ceviche, este domingo 28 de junio, con una serie de actividades gastronómicas y culturales en sus distintas provincias, como parte de la denominada Ruta Regional del Ceviche. Así lo informó el director regional de Comercio Exterior y Turismo de Ica, Gustavo Huerta, quien destacó que las celebraciones buscan fortalecer el posicionamiento turístico y culinario de la región a nivel nacional e internacional.

Capital del ceviche

De acuerdo con el funcionario regional, las actividades se vienen desarrollando de manera progresiva en las provincias de Chincha, Pisco, Ica, Palpa y Nasca, donde se han realizado concursos gastronómicos con participación de cocineros locales. En cada jurisdicción se han seleccionado ganadores que competirán en la final regional programada para el 28 de junio en la provincia de Pisco.

Huerta precisó que este año se desarrolla la quinta edición de la Ruta Regional del Ceviche y el cuarto concurso regional del ceviche, iniciativas impulsadas por la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur), con el apoyo de instituciones públicas y privadas.

Uno de los anuncios centrales de las celebraciones será la declaratoria de Pisco como “Capital del Ceviche”, reconocimiento que será oficializado durante la ceremonia central en la Plaza de Armas de dicha provincia.

Según explicó el funcionario, esta designación se sustenta en diversos factores, como la actividad de los pescadores artesanales, la oferta gastronómica marina, la presencia de restaurantes especializados y el trabajo integrado por decenas de chefs y cocineros locales.

“Esto va a permitir un mayor posicionamiento turístico y económico de la provincia de Pisco, además de fortalecer el flujo de visitantes desde Lima y otras regiones”, señaló Huerta.

Como parte de la jornada central del domingo 28, se ha previsto la distribución gratuita de 30.000 platos de ceviche, en un evento de carácter masivo que busca promover la gastronomía regional y atraer mayor afluencia de público.

El director regional indicó que la actividad ha generado expectativa a nivel nacional e incluso internacional, debido a su difusión en medios de comunicación y plataformas digitales.

Asimismo, como parte del programa, el 27 de junio se realizará una actividad en el campo ferial de Ica, organizada por la Municipalidad Provincial de Ica, donde se repartirán mil platos de ceviche gratis, la cual también se suma a las celebraciones por el Día Nacional del Ceviche.

EL DATO: El reconocimiento será entregado a la Municipalidad Provincial de Pisco, a cargo del alcalde Pedro Fuentes.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO