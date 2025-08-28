En un esfuerzo por reducir los índices de anemia en la provincia de Pisco, EsSalud Ica realizó una jornada educativa y de promoción del consumo de pescado en comedores populares. La actividad incluyó charlas nutricionales, una sesión demostrativa y la entrega de una tonelada de pescado a 29 comedores de la zona.

Alimento nutritivo

Especialistas en nutrición de la Red Asistencial de EsSalud brindaron orientación sobre los beneficios del pescado en la dieta familiar, especialmente por su alto contenido de hierro y proteínas, fundamentales para combatir la anemia infantil y mejorar la salud en poblaciones vulnerables.

Las donaciones buscan facilitar el acceso a este alimento en sectores donde el consumo de productos ricos en hierro sigue siendo limitado por factores económicos o de disponibilidad.

Durante la jornada también se enseñaron recetas prácticas y de bajo costo para incorporar el pescado en la alimentación diaria. Las charlas estuvieron dirigidas a responsables y usuarios de comedores populares, que cumplen un rol clave en la alimentación de muchas familias en situación de vulnerabilidad.

El objetivo, según señalaron los organizadores, es incentivar el consumo de pescado al menos una vez por semana como parte de una estrategia preventiva frente a la anemia, un problema que sigue afectando a un importante porcentaje de niños en la región.

