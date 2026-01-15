Agentes policiales de Águilas Negras y Rescate de la PNP evitaron una tragedia la tarde de este miércoles 14 de enero, interviniendo en el rescate de dos ciudadanos que quedaron atrapados en la torrentera del sector Parque Industrial, el cual se activó tras las intensas lluvias.

El hecho se registró cuando el personal policial realizaba labores de estacionamiento táctico en el Núcleo Bancario del Parque Industrial y escucharon los gritos desesperados de auxilio provenientes de la parte baja de la torrentera.

Los efectivos usaron cuerdas para poder descender y realizar la asistencia requerida, logrando poner a salvo a los ciudadanos. Ambas personas fueron trasladadas al hospital Goyeneche, donde recibieron atención médica, pues presentaron hipotermia.

Se trata del venezolano Miguel Guerrero Díaz y el peruano Luis Larico Linares.

La intervención se realizó en medio de un contexto de lluvias que incrementan el peligro en estas torrenteras y cauces. Por ello, la Policía y autoridades reiteraron el llamado a la población a no exponerse a zonas de riesgo.