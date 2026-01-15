Marco Antonio Centeno Ortiz (22) fue capturado este miércoles 14 de enero por los agentes del Área de Robos de la Divincri Arequipa, al ser sospechoso de integrar una banda de delincuentes que participaron en un violento asalto a la avícola mayorista Avicruz, ubicada en el distrito de Miraflores.

Tras su captura, la jueza de Investigación Preparatoria de Mariano Melgar, Fiorella Pastor Arenas, dispuso su detención preliminar por 72 horas. El implicado en el robo de 11 mil soles fue puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias pertinentes.

Centeno Ortiz fue intervenido en la intersección de la avenida San Martín con calle Lima. La investigación fue resuelta debido a un descuidado dato que quedó registrado por las cámaras de seguridad del local: la placa del vehículo.

HECHO

Como se recuerda, el asalto ocurrió la tarde del 24 de diciembre del año pasado, cuando los delincuentes armados ingresaron al establecimiento y encañonaron a los trabajadores, llevándose la cuantiosa suma de dinero.

Los sospechosos obligaron a entregar las ganancias por la venta de pollos y pavos tras la campaña navideña.