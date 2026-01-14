Una ráfaga de disparos en medio de la copiosa lluvia de la madrugada de hoy, desató la alarma entre los vecinos de la urbanización Felipe Santiago Salaverry del distrito de Miraflores en Arequipa, donde una vivienda y un auto resultaron dañados por más de una docena de impactos de bala. El autor de los disparos sería integrante de los remanentes de la organización denominada “Los orientales” para enviar un mensaje de muerte a sus rivales.

Minutos después de la 1:00 de la madrugada de este miércoles 14 de enero, dos personas en una moto se trasladaron hasta la cuadra 8 de la calle Héroes del Cenepa, donde el acompañante abrió fuego contra el inmueble ubicado en la manzana F, y contra el auto de placa F3K-316 estacionado en la calle para luego fugar.

Los peritos de criminalística de la Policía, de la unidad de Secuestros de la Divincri realizaron las diligencias y en la zona encontraron unos 15 casquillos dispersados en el suelo. También entrevistaron a los residentes de la vivienda y al dueño del auto (todos, ciudadanos venezolanos).

ORGANIZACIONES CRIMANLES AMENAZAN CON VOLVER

Horas después del atentado, en las redes circuló un video del presunto autor de los disparos. Se presentó como supuesto integrante de la organización criminal autodenominada “Los Orientales”, quienes reaparecen con este tipo de ataques y videos después de varios meses de silencio.

En el video, se escucha advertir sobre presuntas ejecuciones de miembros de bandas rivales o lo que quede de ellos, haciendo alusión directa a “Los Gallegos” y, sobre todo, al criminal apodado “Maracucho”, a quien en anteriores oportunidades han intentado matarlo sin éxito.

“Esta es la real escuela de Los orientales. Toda secuela de Los Gallegos que este por ahí, busque retirarse (de la ciudad) porque los vamos a eliminar. Mira ‘Maracucho’ ya sabes lo que te espera”, dice el pistolero mientras disparaba contra la vivienda y el auto en Miraflores.

Desde la Policía no han confirmado la autenticidad del video ni su vinculación directa con el ataque, aunque se evidencie el lugar donde se hicieron los disparos. Sin embargo, el caso ya es investigado por detectives de las unidades especializadas de la PNP.

BANDAS SE RECOMPONEN EN AREQUIPA

El ex jefe de la región policial Arequipa, general Olger Benavides indicó antes de retirarse del cargo que, si bien las actividades de las organizaciones criminales se habían reducido tras la captura de cabecillas y brazos armados, su presencia en la ciudad continuaba.

Destacó que estos grupos criminales tienen la característica de permanencia en el tiempo y de reestructura constante reemplazando a quienes quedan fuera de sus roles por el accionar de la Policía o se dividen en facciones.

“Ese es el mundo criminal, se recompone permanentemente. Por eso, el trabajo de la Policía tiene que ser constante. Desde enero. Si nosotros dejamos de trabajar, estas bandas se recomponen. Por eso el control del sicariato no es un punto final”, dijo el exjefe de la Policía en Arequipa.

Por lo señalado, la importancia que el nuevo comando policial continúe con las labores de identificación y captura de los criminales que migran y retornan a la ciudad para tomar el control de actividades ilícitas como la venta de droga, prostitución y las extorsiones.

VIDEO